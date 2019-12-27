Депутаты Госдумы собираются переписать Конституцию РФ

Парламентарии в 2020 году собираются разработать ряд изменений в статьи Конституции России. В частности, редакции подвергнуться статьи 130 и 131, в которых говорится о роли местного самоуправления в системе власти.
Необходимость вносить изменения в главный документ страны депутаты объясняют тем, что на данный момент местное самоуправление не встроено в вертикаль власти и, по сути, никак не контролируется, пишут «Известия». «Чиновники могут творить всё, что хотят и никому не подчиняются», — заявили в Госдуме. В парламенте также отметили, что «ложно понятая идея федерализма на местном уровне не позволяет добиваться эффективного использования средств».
Ранее во время встречи президента РФ Владимира Путина с руководством палат Федерального собрания спикер Госдумы предложил «аккуратно изменить» Конституцию. Он ссылался на разрыв между уровнями власти, из-за которого происходит сбои в самых «чувствительных для людей сферах образования и здравоохранения». Путин тогда поддержал идею, заявив о том, что нужно подумать о создании единой системы публичной власти, при этом не ущемляя права и интересы муниципалитетов.