26 декабря 2019

Депутаты Госдумы собираются переписать Конституцию РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг
Конституцию поправят, чтобы усилить контроль за муниципалитетамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Парламентарии в 2020 году собираются разработать ряд изменений в статьи Конституции России. В частности, редакции подвергнуться статьи 130 и 131, в которых говорится о роли местного самоуправления в системе власти.

Необходимость вносить изменения в главный документ страны депутаты объясняют тем, что на данный момент местное самоуправление не встроено в вертикаль власти и, по сути, никак не контролируется, пишут «Известия». «Чиновники могут творить всё, что хотят и никому не подчиняются», — заявили в Госдуме. В парламенте также отметили, что «ложно понятая идея федерализма на местном уровне не позволяет добиваться эффективного использования средств».

Ранее во время встречи президента РФ Владимира Путина с руководством палат Федерального собрания спикер Госдумы предложил «аккуратно изменить» Конституцию. Он ссылался на разрыв между уровнями власти, из-за которого происходит сбои в самых «чувствительных для людей сферах образования и здравоохранения». Путин тогда поддержал идею, заявив о том, что нужно подумать о создании единой системы публичной власти, при этом не ущемляя права и интересы муниципалитетов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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