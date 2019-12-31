«Одноклассники» проведут собственное новогоднее шоу со звездами

Владимир Маркони узнает у Александра Реввы, что лежит у него под елкой сайт соцсети «Одноклассники»

Социальная сеть «Одноклассники» в ночь с 31 декабря на 1 января проведет собственное новогоднее шоу. Это следует из информации, размещенной на сайте соцсети.

«Шоу „Настоящий Новый год“ начнется в социальной сети Одноклассники и в эфире телеканала „ТВ-3“ 31 декабря в 22:00 по московскому времени», — говорится в сообщении. Ведущими будут актер Владимир Маркони и постоянный ведущий онлайн-шоу «ОК на связи!» Евгений Рыбов. Они заглянули в гости к популярным музыкантам, актерам и спортсменам.

Зрители шоу узнают в новогоднюю ночь, что лежит под елкой у Александра Реввы и о мечтах Manizha. Также певец Витас расскажет, какие подарки приготовил в этом году, а рэпер Звонкий признается, какие любит хлопушки. Помимо этого в съемках приняли участие Zivert, Елка, Мари Краймбрери, группа BrainStorm, Юлианна Караулова, Яна Троянова, группа «Альянс» и многие другие.

Проект «Настоящий Новый год» уже проходил в 2018 году. В этом году в названии добавилась приставка 2.0. Отмечается, что на съемках шоу создатели старались создать атмосферу, располагающую героев эфира к искренним эмоциям. Съемки проекта проходили дома у звезд и на праздничных московских улицах.