Часть россиян освободили от налогов на доходы

Федеральная налоговая служба РФ сообщила о расширении перечня доходов граждан, освобождаемых от уплаты НДФЛ (налог на доходы физических лиц) с 2020 года. Об этом говорится в сообщении ФНС.
«В перечень вошли господдержка многодетных семей на погашение ипотеки в размере задолженности, не превышающая 450 тысяч рублей», — сообщает ФНС. Налогообложению не подлежат и единовременные выплаты педагогическим работникам до 1 миллиона рублей, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с госпрограммой на 2020—2022 годы. Также решено не облагать налогом материальную помощь студентам до 4 тысяч рублей за календарный год.
В список ФНС также вошли все виды доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, полученные с 2019 года, доход в виде задолженности перед кредитором, признанной безнадежной к взысканию и доход от экономии на процентах во время ипотечных каникул, полученный с 1 августа 2019 года.
Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, освобождающий ряд граждан от уплаты налогов, агентство Nation News.