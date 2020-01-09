Часть россиян освободили от налогов на доходы

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Федеральная налоговая служба. Нижневартовск, налоги, фнс, федеральная налоговая служба, налоговая, герб россии
Студентам не придется платить налог за материальную помощь не более 4 тысяч рублей в годФото: Александр Елизаров © URA.RU

Федеральная налоговая служба РФ сообщила о расширении перечня доходов граждан, освобождаемых от уплаты НДФЛ (налог на доходы физических лиц) с 2020 года. Об этом говорится в сообщении ФНС.

«В перечень вошли господдержка многодетных семей на погашение ипотеки в размере задолженности, не превышающая 450 тысяч рублей», — сообщает ФНС. Налогообложению не подлежат и единовременные выплаты педагогическим работникам до 1 миллиона рублей, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с госпрограммой на 2020—2022 годы. Также решено не облагать налогом материальную помощь студентам до 4 тысяч рублей за календарный год.

В список ФНС также вошли все виды доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, полученные с 2019 года, доход в виде задолженности перед кредитором, признанной безнадежной к взысканию и доход от экономии на процентах во время ипотечных каникул, полученный с 1 августа 2019 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, освобождающий ряд граждан от уплаты налогов, агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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