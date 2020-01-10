Правительство предложило приватизировать туалет «на одно очко» на Дальнем Востоке

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Деревня Шапша. Строительство храма. Ханты-Мансийский район, туалет, деревня, сердечко
Уборные попали в план приватизации федерального имущества на 2020—2022 годыФото: Александр Елизаров © URA.RU

В 2020—2022 годах правительство РФ планирует приватизировать уборные на Дальнем Востоке. Об этом говорится в распоряжении правительства России, подписанного премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.

«1/6 доли в праве собственности на уборную на 1 очко», — написано в документе. Указано, что туалеты находятся на железнодорожной линии Известковая—Чегдомын в Хабаровском крае. Один располагается на станции Адникан, другой на станции Дубликан. Кроме того, правительство планирует приватизировать на этих станциях пожарные резервуары, сараи, склады горюче-смазочного материала и другие здания и сооружения.

Ранее правительство РФ утвердило план приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы. Планируется, что федеральный бюджет получит от приватизации крупнейших компаний в эти годы по 3,6 млрд рублей, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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