Правительство предложило приватизировать туалет «на одно очко» на Дальнем Востоке

В 2020—2022 годах правительство РФ планирует приватизировать уборные на Дальнем Востоке. Об этом говорится в распоряжении правительства России, подписанного премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.
«1/6 доли в праве собственности на уборную на 1 очко», — написано в документе. Указано, что туалеты находятся на железнодорожной линии Известковая—Чегдомын в Хабаровском крае. Один располагается на станции Адникан, другой на станции Дубликан. Кроме того, правительство планирует приватизировать на этих станциях пожарные резервуары, сараи, склады горюче-смазочного материала и другие здания и сооружения.
Ранее правительство РФ утвердило план приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы. Планируется, что федеральный бюджет получит от приватизации крупнейших компаний в эти годы по 3,6 млрд рублей, передает «Национальная служба новостей».