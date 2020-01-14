Родственница соратника Ельцина раскритиковала философский департамент УрФУ

Юлия Бурбулис считает, что департамент философии надо коренным образом обновлять Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Юлия Бурбулис, племянница экс-госсекретаря РСФСР и ближайшего соратника первого президента РФ Бориса Ельцина Геннадия Бурбулиса, претендует на должность директора департамента философии Уральского федерального университета. Сегодня, 14 января, в рамках публичных слушаний кандидат представила программу развития департамента.

В числе основных проблем Бурбулис выделила напряженность в трудовом коллективе, недостаточную работу с абитуриентами и сотрудничество с работодателями. «За последние три года департамент философии претерпел множество структурных и кадровых изменений, что создает внутреннюю напряженность. Надо усилить регулирование процессов. Необходимо проводить работу со школьниками, чтобы привлечь талантливых студентов, а также привлекать выпускников к проведению семинаров, которые помогли бы студентам проникнуться философией. Что касается сотрудничества с работодателями, сейчас оно проходит не регулярно, хотя многие студенты хотели бы получить опыт работы во время учебы», — заявила в ходе слушаний Бурбулис.

Сейчас Бурбулис занимает должность исполняющей обязанности директора департамента философии. Члены комиссии поинтересовались у кандидата о текущих цифрах по поступлению, а также выразили надежду, что департамент наберет большую популярность среди абитуриентов. Бурбулис пообещала работать в этом направлении. «Относительно департамента философии мы законсервировались, но, я считаю, и наша встреча с абитуриентами во время Дня открытых дверей показала, что ребята заинтересованно относятся ко всем программам гуманитарного направления. Будем работать в этом направлении», — заключила кандидат.

Помимо Бурбулис общественные слушания сегодня прошла жена Евгения Гурария, помощника полпреда президента в УрФО, Анна Гурарий, которая желает возглавить департамент социологии и политологии. Сейчас она является старшим преподавателем на кафедре лингвистики.

Как стало известно «URA.RU» от источника, знакомого с ситуацией, Бурбулис считается «максимально компромиссной фигурой, поэтому сложностей с ее утверждением быть не должно». Гурарий и Бурбулис являются единственными претендентками на посты директоров, а вот на должность директора департамента «Факультет журналистики» претендуют два кандидата — Владимир Волкоморов и Алексей Скуратов. Они представят свои программы комиссии 17 января.

Анна Гурарий желает возглавить департамент социологии и политологии в УрФУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU