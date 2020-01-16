Кадыров временно передал власть в Чечне другому человеку

Рамзан Кадыров оставил свой пост на время лечения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Чечне временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель правительства Муслим Хучиев. Приказ об этом глава Чечни Рамзан Кадыров подписал еще 13 января.

Кадыров в документе отметил, что Хучиев будет выполнять обязанности главы республики на период его «временной нетрудоспособности», сообщает RT.

«В соответствии со статьёй 76 Конституции Чеченской Республики исполнение обязанностей главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики, с 13 января 2020 года», — говорится в документе. опубликованном на официальном сайте правительства Чечни.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в руководстве республики, Кадыров вернется к исполнению своих обязанностей после прохождения курса лечения.

В сентябре 2019 года министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что Кадыров испытывает недомогание из-за сезонного ОРЗ.