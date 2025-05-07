Песков прокомментировал стремления Украины создать демилитаризованную зону

В Кремле не получали предложений от Украины о создании 30-километровой демилитаризованной зоны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Из Киева не было ни одного заявления на этот счет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о возможном рассмотрении Москвой инициатив от украинской стороны по созданию демилитаризованной зоны шириной 30 километров. Слова Пескова передает ТАСС.
Ранее, 6 мая, Кит Келлог, занимающий пост специального представителя президента США по Украине, сообщил о стремлении Киева зафиксировать линию соприкосновения и приступить к замораживанию конфликта на существующих позициях. По словам Келлога, украинская сторона выразила готовность создать 30-километровую демилитаризованную зону шириной, предусматривая отвод своих вооруженных сил на 15 километров. Украина ожидает, подчеркнул американский политик, что аналогичные меры примет и Россия, а Штаты окажут влияние на Москву в этом вопросе.
В конце апреля Келлог также отмечал, что Украина и Евросоюз согласовали 22 положения, касающихся возможного урегулирования конфликта на территории Украины. По мнению американского представителя, переговоры в Лондоне позволили сторонам достичь согласия по ряду ключевых вопросов, включая прекращение огня в качестве первоочередной меры.
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