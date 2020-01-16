Названа причина аварии самолета Utair в Сочи в 2018 году

Самолет Utair скатился в 2018 году в реку в Сочи, потому что экипаж проигнорировал предупреждения бортовых систем и совершил посадку на неподходящую взлетно-посадочную полосу (ВПП). Это следует из отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
«К выкатыванию воздушного судна за пределы ВПП, его разрушению и пожару привели следующие факторы: неоднократное игнорирование экипажем предупреждений бортовых систем о сдвиге ветра», — цитирует текст деловое издание «ВЗГЛЯД». Отмечается, что самолет попал в горизонтальный сдвиг ветра со встречного на попутный на малой высоте. Именно это и привело к приземлению воздушного судна дальше, чем было нужно и на повышенной скорости.
В сентябре 2018 года пассажирский Boeing после посадки в Сочи выкатился за пределы полосы, упал в реку и загорелся. Крыло и стойки шасси самолета были разрушены. В результате инцидента погиб сотрудник аэропорта и пострадали 18 человек.