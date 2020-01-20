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СК опубликовал кадры из затопленного кипятком хостела в Перми. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП 20 января 2020 отель Карамель. г. Пермь
Следователи смогли попасть в помещение хостела «Карамель», который затопило кипяткомФото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Гибель людей в пермском хостеле

Следственный комитет России опубликовал видео из пермского хостела «Карамель», где в ночь на 20 января из-за порыва на теплосетях погибли пять человек. На кадрах видно, что помещения мини-отеля до сих пор затянуты паром.

На кадрах видно, что хостел обесточен, а все помещения до сих пор залиты водой — слышны характерные звуки. Фойе мини-отеля, где установлен кулер с водой и диван, затянуто паром. В номере на кровати хаотично разбросаны вещи.

«URA.RU» рассказывало, что в ночь на 20 января произошел порыв теплосетей и помещение мини-отеля «Карамель» было затоплено кипятком. Погибли пять человек, включая одного четырехлетнего ребенка. Уголовное дело возбужденного по ст. 238 УК РФ, его на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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