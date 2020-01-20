Следователи смогли попасть в помещение хостела «Карамель», который затопило кипятком
новость из сюжетаГибель людей в пермском хостеле
Следственный комитет России опубликовал видео из пермского хостела «Карамель», где в ночь на 20 января из-за порыва на теплосетях погибли пять человек. На кадрах видно, что помещения мини-отеля до сих пор затянуты паром.
На кадрах видно, что хостел обесточен, а все помещения до сих пор залиты водой — слышны характерные звуки. Фойе мини-отеля, где установлен кулер с водой и диван, затянуто паром. В номере на кровати хаотично разбросаны вещи.
«URA.RU» рассказывало, что в ночь на 20 января произошел порыв теплосетей и помещение мини-отеля «Карамель» было затоплено кипятком. Погибли пять человек, включая одного четырехлетнего ребенка. Уголовное дело возбужденного по ст. 238 УК РФ, его на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.