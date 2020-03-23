22 марта 2020

В Россию завезли миллионы медицинских масок из Китая на фоне коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие по выпуску медицинских изделий «Здравмедтех». Екатеринбург, медицина, медицинская маска, предприятие, производство здравмедтех, хирургическая маска
Спрос на медицинские маски вырос из-за коронавирусаФото: Анна Майорова © URA.RU

В Россию привезли 25,5 миллиона индивидуальных защитных масок из Китая. Маски доставил российский военный самолет Ан-124.

«Маски направят в регионы, волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым гражданам, а также в ряд федеральных органов», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минпромторг. Медицинские маски направят, в частности, в МВД, ФСБ и Федеральную таможенную службу.

Средства индивидуальной защиты доставили в Россию после разговора президента РФ Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином. Главы государств во время телефонного разговора 19 марта договорились сотрудничать в медицинской сфере, пишет Vse42.Ru.

Высокий спрос на медицинские маски возник на фоне распространения коронавируса. В России производители средств индивидуальной защиты работают на полную мощность. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, сейчас выпускаются даже многоразовые маски, напоминает телеканал 360.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлено 294 тысячи случаев заражения коронавирусом, около 13 тысяч человек умерли, более 90 тысяч — выздоровели.

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© Служба новостей «URA.RU»
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