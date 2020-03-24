Политолог ВШЭ: карантин увеличит уровень безработицы в России

Между политикой жесткого карантина и теми рисками, которые она может повлечь должен быть установлен баланс, чтобы избежать роста безработицы. Об этом заявил руководитель департамента прикладной политологии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Андрей Щербак.
«У крупных компаний больше шансов на поддержку от государства, чем у малого и среднего бизнеса», — цитирует политолога «Росбалт». Он усомнился, что власти страны смогут помочь всем на период карантина. По его словам, чтобы избежать безработицы и социального напряжения правительство должно сделать выбор между рекомендациями врачей и «объективной реальностью». Щербак отметил, что уже сейчас на грани находятся сферы туризма и развлечений.
Убытки от пандемии коронавируса COVID-19 уже превысили ущерб, который был нанесен мировым финансовым кризисом 2008 года, передает «Национальная служба новостей». Генсек Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа заявил, что неизвестно, сколько средств придется потратить на борьбу с безработицей, сколько мелких и крупных предприятий придется спасать от разорения.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «