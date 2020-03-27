В Югре отслеживаются все жители, прибывшие из-за рубежа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Югру с конца февраля из неблагополучных с эпидемиологической точки зрения стран вернулось почти 1800 человек. Об этом URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО.

«Туристы возвращаются домой, на самоизоляции находятся люди по всему округу», — заявили в ведомстве. На 27 марта в ХМАО зарегистрировано четыре заболевших коронавирусом, все они является сургутянами. Вирусолог Виктор Зуев после изучения карты зараженности Югры объяснил это тенденцию тем, что Сургут является крупнейшим городом региона. Но окончательная эпидемиологическая картина будет ясна после того, как в округ вернутся все туристы. «Ключевое, что когда все вернутся домой, пик заболеваемости должен быть пройден. Но в этот период важно соблюдать правила карантина, чтобы прервать цепочку передачи инфекции от человека к человеку», — считает эксперт.

В региональном Роспотребнадзоре журналисту агентства заявили, что все пациенты между собой не контактировали. Первый случай был зафиксирован 19 марта у 30-летней сургутянки, которая вернулась домой из Италии. Вторым 21 марта стал мужчина, путешествовавший по Великобритании и Австрии. 26 марта лабораторно подтверждено было заболевание коронавирусом у двух сургутских туристок, посещавших Объединенные Арабские Эмираты. В региональном оперативном штабе прокомментировали, что состояние всех четверых заболевших — удовлетворительное.

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