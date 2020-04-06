Дело пиромана, который сжег восемь человек, изменит правила работы силовиков в Екатеринбурге

Факты поджогов были признаны только после личного вмешательства Алексея Вихарева (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Опыт взаимодействия силовиков и представителей власти Екатеринбурга по раскрытию дела о массовых поджогах с человеческими жертвами будет использован для усовершенствования муниципальной программы «Безопасный город». Закупаемые в рамках программы видеокамеры должны будут устанавливаться не только на центральных улицах, но и в отдаленных районах, где могут жить и действовать потенциальные преступники.

Соответствующие поправки к документу намерен разработать депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Как ранее сообщало URA.RU, череда поджогов началась 9 марта. Первым оказался в огне дом на улице 40 лет Октября, 31. Жителям второго этажа пришлось выпрыгивать из окон. Почти одновременно сгорел чердак в одном из подъездов соседнего дома. В момент возгорания в здании спали 13 детей. Семеро пострадавших обратились за помощью к Вихареву, не дожидаясь утра.

12 марта Алексей Вихарев обратился к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой взять ситуацию под особый контроль, подключить к расследованию правоохранительные органы. На следующий день Вихарев выехал к погорельцам вместе с мэром, представителями прокуратуры, полиции, главой Орджоникидзевского района и спикером думы Екатеринбурга. На встрече депутат принял решение организовать видеонаблюдение в микрорайоне. По периметру было установлено шесть видеокамер. Благодаря им в одну из ночей удалось зафиксировать возможного поджигателя, запись с ним была отправлена в полицию.

13 марта загорелись еще два дома. 20 спавших жителей эвакуировали по пожарной лестнице. Парламентарий собрал подписи под коллективным обращением с просьбой возбудить уголовное дело по факту поджогов. Официальное признание, что пожары произошли из-за поджогов, было сделано только 16 марта. 23 марта полиция возбудила четыре уголовных дела, а мэр Александр Высокинский согласовал комплекс мероприятий по оказанию помощи пострадавшим.

Алексей Вихарев предпринял собственные усилия по поддержке погорельцев. Он договорился с управляющей компанией о проведении срочного ремонта кровли и подъездов уцелевших частей домов, благодаря чему люди смогли вернуться в квартиры. Депутат организовал встречи с работающими поблизости застройщиками, которые пообещали выкупить квартиры в бараках и расселить жильцов в сжатый срок. Вихарев помог собрать одной из лишившихся жилья семей вещи, восстановить документы и договорился о предоставлении ей квартиры в маневренном фонде.

27 марта произошла главная трагедия — в спровоцированном преступником пожаре на улице Омской, 91 погибли 7 человек. Восьмой пострадавший скончался в больнице. Пойманный 2 апреля поджигатель заявил, что сжигал дома ради удовольствия. Сегодня на следственном эксперименте он показал, как совершал преступления.

Роль Вихарева в расследовании данного дела отметили многие политики. В частности, бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман сказал в эфире «Эха Москвы»: «Алексей, я хочу тебе сказать, что ты молодец, что ты эту тему поднял. И в результате вынуждены все были на эту ситуацию обратить внимание».

«Силовики провели огромную работу. За это им благодарны и пострадавшие и жившие в страхе жители соседних микрорайонов. Но самое главное еще впереди. Надо помочь пострадавшим в получении новых квартир и благоустройстве и предпринять меры для того, чтобы подобные трагедии не повторялись в дальнейшем. Корректировка программы „Безопасный город“ — лишь один из возможных шагов в этом направлении», — заявил Вихарев URA.RU.