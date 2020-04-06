Источник: двух больных коронавирусом в Екатеринбурге вынужденно подключили к ИВЛ

Двух пациентов, находящихся в инфекционном отделении ГКБ №40, подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом URA.RU сообщили два независимых источника в медицинских кругах столицы Урала.
«Первый пациент — пожилая женщина, у нее тяжелое состояние, но есть позитивная динамика: она потихоньку выкарабкивается, — рассказал источник. — Но на днях поступил еще один тяжелобольной — 50-летний мужчина: его состояние внушает опасения. Оба пациента подключены к аппаратам ИВЛ».
Информацию о пациентах с COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии, в своем Instagram опубликовал сегодня свердловский губернатор Евгений Куйвашев. «Сейчас в Екатеринбурге в тяжелом состоянии в больнице лежат четыре пациента, — рассказал глава региона. — Они обеспечены всем необходимым, врачи делают все, что могут для их выздоровления».
Ранее о том, что одного из свердловских пациентов с коронавирусом подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, заявлял свердловский замгубернатора Павел Креков.
Как сообщало URA.RU со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Свердловской области, в регионе зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе на текущий момент зарегистрировано 44 случая COVID-19. Состояние четырех пациентов врачи оценивают как тяжелое, семерых — средней тяжести, остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
В целом в России за сутки зафиксировано 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 49 регионах страны. Всего коронавирусом в стране инфицированы 6343 человека, 406 пациентов выздоровело, 47 — скончались.
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