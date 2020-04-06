В России за сутки выявили еще 954 случая заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировано 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 49 регионах. Всего COVID-2019 инфицированы 6343 человека. Об этом сообщает оперативный штаб.
«За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавируса в 49 регионах, зафиксировано два летальных исхода», — говорится в сообщении.
Впервые диагноз поставлен в Республике Карелия. Самое большое количество новых заболевших зафиксировано в Москве. Там COVID-2019 подтвердили еще у 591 человека. Далее идут Московская область (+82) и Санкт-Петербург (+35). В Свердловской области — 4 новых случая заболевания. Количество инфицированных в регионе достигло 44.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «