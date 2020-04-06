В России за сутки выявили еще 954 случая заражения коронавирусом

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
В России зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавирусаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России за сутки зафиксировано 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 49 регионах. Всего COVID-2019 инфицированы 6343 человека. Об этом сообщает оперативный штаб.

«За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавируса в 49 регионах, зафиксировано два летальных исхода», — говорится в сообщении.

Впервые диагноз поставлен в Республике Карелия. Самое большое количество новых заболевших зафиксировано в Москве. Там COVID-2019 подтвердили еще у 591 человека. Далее идут Московская область (+82) и Санкт-Петербург (+35). В Свердловской области — 4 новых случая заболевания. Количество инфицированных в регионе достигло 44.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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