08 июня 2020

В Госдуме хотят отправлять матерей-героинь на пенсию досрочно

© Служба новостей «URA.RU»
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Весна в городе. Курган, мама с коляской, ребенок и мать, детская коляска, весна
Матерям-героиням хотят разрешить выходить на пенсию досрочно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы Елена Строкова (ЛДПР) предложила разрешить женщинам со званием «Мать-героиня» уходить на пенсию досрочно. Инициатива уже направлена вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки правового основания для выхода на досрочную пенсию матерей-героинь, не имеющих трудового стажа, так как они посвятили свою жизнь рождению и воспитанию будущего поколения россиян», — приводит РИА «Новости» выдержку из письма. Необходимость внедрения такой практики Строкова объяснила сложной демографической ситуацией в стране и потребностью в поощрении многодетных матерей.

Звание «Мать-героиня» имеет право получить женщина, которая родила 10 и более детей, однако в страховой стаж ей могут засчитать не больше шести лет. Если предложение депутата будет реализовано, то за 10 детей можно будет получать стаж от 15 лет и более и выходить на пенсию досрочно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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