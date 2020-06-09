В Госдуме хотят отправлять матерей-героинь на пенсию досрочно

Депутат Госдумы Елена Строкова (ЛДПР) предложила разрешить женщинам со званием «Мать-героиня» уходить на пенсию досрочно. Инициатива уже направлена вице-премьеру Татьяне Голиковой.
«Прошу вас рассмотреть возможность разработки правового основания для выхода на досрочную пенсию матерей-героинь, не имеющих трудового стажа, так как они посвятили свою жизнь рождению и воспитанию будущего поколения россиян», — приводит РИА «Новости» выдержку из письма. Необходимость внедрения такой практики Строкова объяснила сложной демографической ситуацией в стране и потребностью в поощрении многодетных матерей.
Звание «Мать-героиня» имеет право получить женщина, которая родила 10 и более детей, однако в страховой стаж ей могут засчитать не больше шести лет. Если предложение депутата будет реализовано, то за 10 детей можно будет получать стаж от 15 лет и более и выходить на пенсию досрочно.
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