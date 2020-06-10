Михаил Ефремов не станет уходить от ответственности, уверен Станислав Садальский Фото: Instagram Станислава Садальского

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов не станет пытаться уйти от ответственности, так как является честным человеком. С таким заявлением выступил шоумен Станислав Садальский.

«Не надо что Мишу начнут выкупать и спасать. Не начнут. Он человек честный», — написал Садальский в Instagram.

Садальский отметил, что не станет в этой ситуации ни защищать, ни осуждать Ефремова и добавил, что у него у самого брат погиб по вине пьяного водителя. Шоумен выразил удивление, что за последние годы изменилось отношение публики к таким событиям. По мнению Садальского люди превратились в «стервятников, жаждущих, чтобы в их пасть каждый день лили адово пламя беды».

Ефремов попал в ДТП в Москве вечером 8 июня, сев за руль в нетрезвом виде. Он начал выезжать на двойную сплошную и столкнулся с другой машиной, водитель которой впоследствии погиб. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа.

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