Владимир Путин проведет совещание о мерах поддержки экономики и социальной сферы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент Владимир Путин проведет сегодня, 15 июня, совещание о реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. Участие в мероприятии примет свердловский губернатор Евгений Куйвашев, следует из графика главы региона. Прошлое аналогичное совещание состоялось почти месяц назад, 19 мая. На нем президент, в частности, выяснял, как губернаторы решили вопрос с выплатой надбавок медицинским работникам.

В планах свердловского губернатора также заседание рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, которое проведет мэр Москвы, руководитель рабочей группы Сергей Собянин. Мероприятие намечено на четверг.

Заседания расширенного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией намечены на вторник и пятницу, заседание правительства состоится в четверг.

Во вторник губернатор Куйвашев также намерен принять собственника группы компаний «Синара» Дмитрия Пумпянского. По данным URA.RU, глава региона обсудит с ним строительство объектов Универсиады — на прошлой неделе глава региона получил вводные по подготовке международных студенческих игр на совещании под руководством вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко.