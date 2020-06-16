15 июня 2020
14 июня 2020

Москва поддержала бизнесмена на пост пермского губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, флаги партий, флаг справедливой россии
От «Справедливой России» кандидатом в губернаторы Пермского края станет бизнесмен Александр Репин Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Пермский бизнесмен Александр Репин может стать кандидатом в губернаторы Пермского края от партии «Справедливая Россия», сообщили URA.RU источники, знакомые с ситуацией. Пермские справедливороссы говорят, что кандидатуру владельца холдинга «Сатурн-Р» одобрило федеральное руководство партии.

«Пермское отделение „Справедливой России“ планирует выдвинуть кандидату Репина на должность губернатора Пермского края», — сообщил URA.RU инсайдер. Другой собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией, уточнил, что о таком решении заговорили несколько дней назад, а официально кандидатуру Репина должны утвердить на партийной конференции 17 июня.

Лидер местного отделения партии «Справедливая Россия» подтвердила URA.RU информацию о том, что 17 июня партконференция рассмотрит возможность выдвижения Репина от партии. Она уточнила, что кандидатуру Репина поддержало федеральное руководство партии. Представитель бизнесмена в беседе с корреспондентом URA.RU от комментариев воздержался.

16 июня врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин подал документы в краевую избирательную комиссию для участия в выборах главы региона. Ожидается, что в выборах может принять участие экс-депутат Госдумы Павел Анохин и директор машиностроительного завода имени Дзержинского Павел Панков. Выборы пройдут 13 сентября в единый день голосования.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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