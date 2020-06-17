Поправки в Конституцию закрепляют гарантии для малочисленных народов России, отметила Маргарита Лянге Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Поправки в Конституцию РФ гарантируют каждому россиянину защиту его языка, традиций и культуры. Об этом в беседе с URA.RU рассказала председатель межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики», член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Маргарита Лянге.

«Там проговариваются вещи, которых ранее не было. Всем народам России гарантируется право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения, прописываются гарантии на защиту культурной самобытности народов и на их права», — заявила Лянге.

Предложенные в поправках положения стоит прописать в Конституции, чтобы избавиться от многочисленных подводных камней и не допускать в будущем каких-либо ущемлений прав народов РФ, отмечает Лянге. «Если это не сделать, то в нашем правовом поле останется неопределенность и несправедливость. Например, недавно Роскомнадзор предъявлял претензии и даже штрафовал ряд СМИ за публикации видео на языках малочисленных народов с русскими субтитрами. Сейчас мы занимаемся такими инцидентами, которые считаются правонарушениями. А чтобы в дальнейшем избежать принятия таких решений на основании каких-то актов, стоит четко прописать все в Конституции», — сказала собеседница агентства.

Поправки о защите прав всех народов актуальны также потому, что Россия много лет назад вступила в новую экономическую и политическую реальность, говорит эксперт. «То, что языки надо защищать, то, что каждый народ имеет право на сохранение своей культуры — эти вещи раньше были естественными, и в голову не приходило, что их надо где-то прописывать, но в последние десятилетия ситуация изменилась. И у нас много факторов, которые стали неочевидными, поэтому закрепление таких положений в основном законе может помочь поставить на место мозг тем, у кого он съехал», — заключила Лянге.

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