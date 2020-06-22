21 июня 2020

Посольство РФ подтвердило гибель блогера Насти Тропицель на Бали

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, авария, разбитый мотоцикл
Авария случилась на острове Бали Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Российское посольство в Индонезии занимается ситуацией с гибелью россиянки Анастасии Тропицель на острове Бали. Блогер разбилась на мотоцикле.

Дипломаты подтвердили гибель россиянки. «Консульский отдел находится на связи с родителями Тропицель, а также занимается всеми необходимыми процедурами», — приводит ТАСС цитату представителя посольства.

Блогер Настя Тропицель разбилась на мотоцикле на острове Бали, напоминают «Дни.ру». Позднее молодой человек девушки рассказал, что погибшая не превышала скорость, а авария произошла из-за «воблинга мотоцикла» — по предварительным данным, девушка не справилась с управлением и врезалась в ограждение. Также было опубликовано видео с места трагедии.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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