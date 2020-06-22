Посольство РФ подтвердило гибель блогера Насти Тропицель на Бали

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Блогер Настя Тропицель разбилась на мотоцикле на острове Бали, напоминают « Дни.ру ». Позднее молодой человек девушки рассказал , что погибшая не превышала скорость, а авария произошла из-за «воблинга мотоцикла» — по предварительным данным, девушка не справилась с управлением и врезалась в ограждение. Также было опубликовано видео с места трагедии.

Дипломаты подтвердили гибель россиянки. «Консульский отдел находится на связи с родителями Тропицель, а также занимается всеми необходимыми процедурами», — приводит ТАСС цитату представителя посольства.

Российское посольство в Индонезии занимается ситуацией с гибелью россиянки Анастасии Тропицель на острове Бали. Блогер разбилась на мотоцикле.

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