Врачи будут определять наличие COVID во время телефонного разговора Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 24 июня, — 196-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском Ухане и 106-й с момента объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 9 381 507 случаев заболевания коронавирусом. За прошедшую ночь цифра увеличилась на 123 495 человек. Первое место по количеству инфицированных продолжают удерживать США, на втором месте — Бразилия, третье место осталось за Россией, где зафиксировано 600 427 зараженных (+7 339 новых случаев за сутки). За время эпидемии в России выздоровели 357 207 человек, жертвами вируса стали 8 388 человек. Несмотря на общую стабилизацию ситуации по России, за сутки во многих регионах зафиксирован рост заболевших: больше всего зараженных нашли в Москве, Московской области, ХМАО и Челябинской области.

Когда изобретут лекарство от коронавируса?

Придуман новый способ диагностики COVID. В Бразилии будут выявлять болезнь по телефону. При разговоре специальная система будет выявлять нарушение дыхания у человека и определять, следует ему обратиться к врачу или нет.

А в России изобрели новую методику для лечения вируса — актиковидную фотодинамическую терапию. Обычно ее используют для лечения пациентов с ВИЧ. Выяснилось, что такие пациенты переносят коронавирус легче остальных.

Ситуация в России

Президент России Владимир Путин заявил об изменении жизни россиян во время эпидемии. Глава подчеркнул, что коронавирус стал вызовом для всей страны, с которым РФ успешно справилась. По его словам, все это время политика государства строилась с учетом тезисов о сохранении человеческой жизни.

В Пенсионном фонде России объяснили, как получить «путинские» выплаты на детей до 16 лет, которые президент пообещал во время обращения к гражданам. В фонде заявили, что заявление оформлять не требуется. Деньги перечислят автоматически. Всего на меру поддержки потратят более 270 млрд рублей.

В Москве за последние сутки скончались от COVID 14 человек. Это самый низкий показатель за последние два месяца. Однако в регионах ситуация не такая оптимистичная. Так, в Туве от вируса скончался верховный лама Джампел Лодой. По словам главы республики Шолбана Кара-оол, смерть ламы — предупреждение, чтобы быть осторожнее и бережнее друг к другу.

Несмотря на это в стране продолжают снимать карантинные ограничения. В Крыму с 1 июля откроют театры, кинотеатры, аквапарки и сауны. Кроме этого, в ближайшее время власти могут отменить требование предоставлять справку об отсутствии коронавируса при заезде в санатории. А пока что курортники массово отменяют брони в санаториях Сочи из-за жестких требований.

Уже сегодня, 24 июня, Владимир Путин примет парад на Красной площади, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Однако большинство (76%) россиян продолжают опасаться коронавируса, из-за чего планируют смотреть парад по телевизору. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Ситуация в мире

Евросоюз планирует сохранить запрет на въезд для граждан России. При составлении списков там производят расчеты на основании «комбинации эпидемиологических критериев», главным из которых является среднее число новых случаев заражения. Так, за последние 14 дней количество вновь заразившихся не должно превышать 16 человек на 100 тысяч населения. РФ по этим показателям не подходит.

Резкий прирост числа заболевших коронавирусом в мире обусловлен тем, что одновременно несколько стран Северной и Южной Америки достигли пика заболеваемости. По словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, прирост больных можно назвать «новой и опасной» фазой хода пандемии.

В Израиле — новая вспышка коронавируса. За сутки зафиксировали 459 новых случаев заболевания COVID-19, это самый большой суточный прирост с 22 апреля.

Мнения экспертов

Человечеству не стоит терять бдительность в ситуации с коронавирусом. Так считает немецкий ученый и вирусолог Кристиан Дростен. По его мнению, через два месяца мир ждет вторая волна пандемии. Специалист отметил, что сейчас основной упор по борьбе с заболеванием делается в крупных городах. Однако «беды» следует ждать от тех регионов, где число выявленных случаев невелико.

К возникновению новой волны COVID может привести и формальное ношение масок россиянами, в том числе на подбородке. По мнению врачей, в городах слишком большая плотность населения, огромные миграционные потоки, и «неразумное» ношение масок является опасным.

Академик Китайской академии инженерных наук, один из ведущих эпидемиологов Китая Чжун Наньшань прогнозирует, что COVID-19 не исчезнет к зиме этого года — весне 2021 года, однако масштабной второй волны заражений не будет.