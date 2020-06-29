Александр Высокинский заподозрил главу одного из районов в махинации с QR-кодами, зашитых в лотерейные билеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Чиновников одного из районов Екатеринбурга заподозрили в искусственном накручивании показателей по явке с использованием QR-кодов. Эта тема обсуждалась накануне на совещании с участием главы города Александра Высокинского, сообщили URA.RU участники встречи. По словам одного из собеседников агентства, претензии высказывались на повышенных тонах.

Эффективность мобилизации горожан власти контролируют через пригласительные на лотерею «Строим будущее!», знает источник. Образец талона имеется в распоряжении редакции. В каждый пригласительный зашит QR-код, через который городские власти могут не только идентифицировать участника розыгрыша, но и посмотреть, откуда пришел человек (у каждого района свой номер пригласительного). Купоны отдаются на выходе из избирательных участков волонтерам, которые должны сразу считывать QR-коды.

Перед началом голосования районные администрации раздали купоны бюджетникам. В отношении одного из районов возникли подозрения в накрутке отчетности по явке. «В один из дней вечером массово начали загружаться данные — по несколько десятков в минуту, — хотя официальные цифры не указывали на такую активность. И Высокинский на совещании устроил жесткий разнос по этому поводу», — поделился инсайдер.

Сам глава города в разговоре с URA.RU опроверг, что такая тема на совещании 28 июня поднималась. Собеседник агентства в городских структурах власти отмечает, что причина массовой единовременной загрузки данных с QR-кодов в сбое в системе. «В первые дни голосования система считывания кодов давала сбой и приходилось загружать все данные одномоментно», — сказал инсайдер. На момент публикации получить комментарий вице-мэра Екатерины Куземки, которая курирует это вопрос в администрации, не удалось.

По данным на вечер 28 июня, общая явка в Екатеринбурге составляет 17,71% (193,3 тысячи человек) — это один из самых низких показателей в регионе. Наименьшая явка фиксируется в Чкаловском (16,85%), Орджоникидзевском (16,21%) и Железнодорожном (16,61%) районах города. В ходе совещания в воскресенье глава города, по данным агентства, пригрозил районам-аутсайдерам жестким разбором ситуации по завершении плебисцита.