30 июня 2020

На Свердловскую область идет сильный дождь

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанам посоветовали не выходить на улицу и закрыть окна в домах и квартирах Фото: Анна Майорова © URA.RU

МЧС России по Свердловской области предупредило жителей о сильных дождях, которые пройдут 1 июля. О непогоде ведомство сообщило через SMS-сообщения.

«По данным синоптиков, 1 июля местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди. В связи с неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Свердловчанам посоветовали не выходить на улицу и закрыть окна в домах и квартирах. Автомобилистов попросили не пытаться проехать затопленные участки, а переждать дождь на месте. «Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе через автодороги и при нахождении вблизи них», — уточнили специалисты.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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