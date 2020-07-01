На Свердловскую область идет сильный дождь

МЧС России по Свердловской области предупредило жителей о сильных дождях, которые пройдут 1 июля. О непогоде ведомство сообщило через SMS-сообщения.
«По данным синоптиков, 1 июля местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди. В связи с неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении ведомства.
Свердловчанам посоветовали не выходить на улицу и закрыть окна в домах и квартирах. Автомобилистов попросили не пытаться проехать затопленные участки, а переждать дождь на месте. «Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе через автодороги и при нахождении вблизи них», — уточнили специалисты.
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