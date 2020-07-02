В станции переливания крови можно пройти тестирование на COVID
Краевой избирком подвел итоги голосования, еще три лаборатории смогут делать тестирование на COVID, оштрафован экс-министр ЖКХ, возбуждено дело о нелегальной добыче ископаемых, из пермского ТЦ эвакуировали посетителей. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 2 июля — в обзоре URA.RU:
В Пермском крае подвели итоги голосования
- За поправки в Конституцию проголосовали 70,75% жителей Пермского края, против — 28,27%.
- Явка в Прикамье составила 52,49%.
В Перми появятся новые лаборатории по выявлению коронавируса
- Еще три лаборатории Прикамья получат право подтверждать диагноз COVID-19. Ими станут Пермская станция переливания крови, Краевая клиническая больница и МСЧ № 140.
- Первичные тесты на коронавирусную инфекцию, проводимые там получат статус окончательных и не требующих вторичного тестирования в лабораториях Роспотребнадзора.
Прокуратура края оштрафовала бывшего министра ЖКХ
- Прокуратура выявила финансовые нарушения в деятельности краевого министерства ЖКХ.
- К ответственности был привлечен и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Александр Шицын.
- Его оштрафовали на 10 тысяч рублей, что является минимальным наказанием.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи полезных ископаемых
- ГУ МВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту незаконной добычи полезных ископаемых в Соликамске.
- Одно из предприятий незаконно добыло более 140 тысяч кубометров полезных ископаемых. Ущерб составил более 39 млн руб.
Из торгового центра в Перми эвакуировали посетителей
- Сотни людей эвакуировали из ТРК «Столица» в Перми днем 1 июля. Об инциденте сообщили очевидцы в несколько пабликов в соцсетях.
- По словам одного из свидетелей, в торгово-развлекательном комплексе сработала пожарная сигнализация.
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