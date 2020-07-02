01 июля 2020
30 июня 2020

Самое актуальное в Пермском крае к 2 июля. Еще три лаборатории смогут брать тесты на COVID-19, из ТЦ в Перми эвакуировали посетителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Период самоизоляции. Пермь, станция переливания крови
В станции переливания крови можно пройти тестирование на COVID Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Краевой избирком подвел итоги голосования, еще три лаборатории смогут делать тестирование на COVID, оштрафован экс-министр ЖКХ, возбуждено дело о нелегальной добыче ископаемых, из пермского ТЦ эвакуировали посетителей. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 2 июля — в обзоре URA.RU:

В Пермском крае подвели итоги голосования

  • За поправки в Конституцию проголосовали 70,75% жителей Пермского края, против — 28,27%.
  • Явка в Прикамье составила 52,49%.

В Перми появятся новые лаборатории по выявлению коронавируса

  • Еще три лаборатории Прикамья получат право подтверждать диагноз COVID-19. Ими станут Пермская станция переливания крови, Краевая клиническая больница и МСЧ № 140.
  • Первичные тесты на коронавирусную инфекцию, проводимые там получат статус окончательных и не требующих вторичного тестирования в лабораториях Роспотребнадзора.

Прокуратура края оштрафовала бывшего министра ЖКХ

  • Прокуратура выявила финансовые нарушения в деятельности краевого министерства ЖКХ.
  • К ответственности был привлечен и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Александр Шицын.
  • Его оштрафовали на 10 тысяч рублей, что является минимальным наказанием.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи полезных ископаемых

  • ГУ МВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту незаконной добычи полезных ископаемых в Соликамске.
  • Одно из предприятий незаконно добыло более 140 тысяч кубометров полезных ископаемых. Ущерб составил более 39 млн руб.

Из торгового центра в Перми эвакуировали посетителей

  • Сотни людей эвакуировали из ТРК «Столица» в Перми днем 1 июля. Об инциденте сообщили очевидцы в несколько пабликов в соцсетях.
  • По словам одного из свидетелей, в торгово-развлекательном комплексе сработала пожарная сигнализация.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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