Вирусолог уверен, что двойная инфекция может иметь серьезные последствия Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Стало известно, что будет, если в осенний период новая волна коронавируса совпадет с сезонной эпидемией ОРВИ. У тех, кто подхватит сразу обе болезни, будут серьезные проблемы, рассказал в беседе с URA.RU профессор кафедры «Вирусология» в МГУ Алексей Аграновский.

«Может быть такое совпадение, чтобы человек заболел сразу и коронавирусом и гриппом. Это нехорошо. Последствия — серьезные нарушения здоровья. Двойная инфекция это совсем нехорошо. Надо соблюдать правила осторожности и сейчас, и осенью тем более», — считает Аграновский.

Профессор, однако, успокоил, сказав, что пока нельзя предсказать, точно ли совпадут вспышки COVID и ОРВИ. Тем более больных гриппом обычно не кладут в больницы, а тестирование на инфекции очень простое, уточнил Аграновский. «Большой опасности не существует, чтобы сейчас беспокоиться», — считает вирусолог.

5 июля бывший глава всемирного профсоюза врачей заявил, что есть вероятность совпадения второй волны коронавируса и эпидемии ОРВИ. Эксперт считает, что больных отличить будет трудно.

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