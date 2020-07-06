«Умные светофоры» должны будут разгрузить дороги Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургут собирается запустить интеллектуальную транспортную систему, которая позволит значительно разгрузить автомагистрали. Об этом на брифинге сообщил и. о. главы города Алексей Жердев, передает корреспондент URA.RU.

По словам чиновника, Сургут из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» получит в ближайшие три года 240 миллионов рублей, которые будут потрачены на внедрение комплексной автоматической системы регулирования дорожного движения. «Это нам даст до 30 процентов экономии простоя машин на дороге, то есть сокращения пробок и до 15 процентов увеличения интенсивности движения по дорогам. Если этого не сделать, то Сургут как один из российских городов с самым большим уровнем автомобилизации будет испытывать все больше проблем», — прокомментировал Жердев.

Для выполнения этого замысла сургутские дороги оборудуют множеством датчиков, которые будут анализировать все параметры транспортных потоков. А затем с помощью центрального аппаратного комплекса будет производиться оптимизация движения на городских улицах. «Эти деньги Сургут получил как крупная агломерация, которая приближается к населению в 500 тысяч жителей. А это один из принципов, чем больше город, тем больше возможностей поучаствовать в тех или иных федеральных программах», — подчеркнул Жердев.

Ранее URA.RU сообщало, что население Сургута по данным МВД уже перешагнуло рубеж в 400 тысяч жителей, что соответствует планам мэрии, которая поставила цель превратить город в самый северный российский полумиллионник.