Число заболевших медиков в ОКБ№ 1 приближдается к 300 человек Фото: wikipedia.org

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Число заболевших в крупнейшей больнице Екатеринбурга — Свердловской областной клинической больнице № 1 — выше, чем сообщалось ранее. Об этом рассказал URA.RU источник в сфере здравоохранения.

«Накануне сообщалось о том, что в ОКБ № 1 заболели коронавирусом порядка 140 сотрудников. Эту цифру можно умножать на два. Заболевших медиков как минимум 250 человек, а вместе с контактными будут все 300», — сообщил инсайдер.

Ранее URA.RU писало о том, что в ОКБ № 1 произошла крупнейшая в больницах региона вспышка коронавируса. Это рекордное число заболевших COVID-19 среди свердловских больниц. По данным агентства, умерли два сотрудника ОКБ-1 с диагнозом коронавирус. Имя одного умершего называлось — это 54-летний заведующий отделением хирургии Юрий Мансуров, на похороны которого собрался весь цвет медицинской общественности Екатеринбурга.

В свердловском оперштабе по борьбе с COVID-19 частично подтвердили информацию о заражениях медиков СОКБ, но опровергли данные о 140 зараженных. «Транслируемая вами информация неверна. С начала эпидемии в областной больнице действительно фиксировались случаи заболевания среди работников. Но по данным, переданным в оперативный штаб, цифра ниже», — следует из официального ответа в адрес агентства. Однако накануне главврач СОКБ Игорь Трофимов сообщил URA.RU о том, что заболевших врачей в его учреждении около 140.

Коронавирус начал массово распространяться среди медработников после вспышки в ЦГБ № 1 Екатеринбурга, когда единовременно заболели 90 человек, в том числе 16 сотрудников больницы. Из этой больницы коронавирус перекинулся на госпиталь ветеранов войн: руководство госпиталя заразила медсестра, которая ездила ухаживать за своей родственницей, лежавшей в ЦГКБ №1 (где произошла вспышка коронавирусной инфекции). Заболели как минимум 60 медработников. После заражения COVID-19 скончался заведующий отделением народной медицины госпиталя Анатолий Манаков.

Недавно URA.RU сообщило о закрытии на карантин операционной в ГКБ №40. По информации агентства, на карантин закрыта значительная часть отделений ГКБ №7. «Седьмая больница „полегла“ почти вся, — сообщает источник в сфере здравоохранения. — Они долго скрывали ситуацию и допустили массовые заболевания сотрудников и больных в отделениях. Многое зависит от грамотной позиции руководства больниц. Например, в 40-й и онкодиспансере удается быстро прикрывать отдельные отделения, не останавливая учреждение в целом. А кто сует голову в песок — тот получает остановку больницы и тяжелую ситуацию по городу».