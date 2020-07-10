Жители заплатят за нарушение от 1000 до 30000 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Возможная отмена статьи 38 регионального КоАП, по которой штрафовали людей за нарушение норм карантина, не означает амнистию для жителей региона. Как сообщил URA.RU глава регионального Министерства общественной безопасности Александр Кудрявцев, в уже составленных протоколах будет изменена статья.

«Верховный суд сказал не привлекать [граждан] по региональным статьям [за нарушение карантина], а привлекать по статье КоАП 20.6.1. Все протоколы, что мы успели передать в суд по статье 38 КоАП, суд рассмотрел, остальные мы переделали на 20.6.1. Они постепенно будут рассматриваться в зависимости от загруженности судей», — рассказал Кудрявцев.

С начала действия указа губернатора №100-УГ о режиме повышенной готовности Министерство общественной безопасности передало в суд более 1000 протоколов на нарушителей режима.

Министр также уточнил, что речи об отмене масочного режима в регионе не идет. «Масочный режим надо соблюдать, особенно в общественных местах и транспорте. За это мы как штрафовали, так и будем штрафовать», — резюмировал Кудрявцев.

Статья 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) была введена 1 апреля 2020 года. В соответствии с ней за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности граждан могут оштрафовать на сумму от 1000 до 30 000 рублей; должностных лиц — на сумму от 10 000 до 50 000 рублей, а юрлиц — от 100 000 до 300 000 рублей.

URA.RU сообщало, что на заседании 21 июля региональный парламент рассмотрит законопроект об отмене статьи 38 регионального КоАП. Проект документа опубликован на официальном сайте заксобрания.