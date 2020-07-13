Названы три причины, по которым человек может избежать COVID

Не заболеть поможет крепкий организм и перекрестный иммунитет Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Некоторые люди могут избежать коронавирус, несмотря на контакт с заболевшим. Об этом заявил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. В первую очередь болезнь могут избежать те, у кого сильный организм и крепкое здоровье.

«Кто-то может даже не заметить, не обратить внимания. Например, покашлял пару дней и все. При этом инфекция была, и специфический иммунитет остается», — цитирует Крючкова «Комсомольская правда».

Также не даст заболеть сильный иммунитет. По словам врача, при небольшой вирусной «дозе» такой иммунитет сработает на уровне дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть в организм. Еще одной причиной может являться перекрестный иммунитет. «Подобное возможно, как правило, у людей, которые переболели сезонными коронавирусами, условно „обычные“ простуды. В их организме в таком случае могут сохраниться сильные антитела или иммунные Т-клетки памяти, оставшиеся от предыдущих встреч с сезонными коронавирусами», — рассказал Крючков. В этом случае после встречи с COVID-19 у человека активируется ранний специфический иммунный ответ, который не позволяет развиться болезни.

Ранее врач Александр Мясников рассказал, что преодолеть распространение вируса удастся после того, как больше половины жителей России переболеют им. В таком случае у людей появится популяционный иммунитет. Однако ученые из Германии предупредили о риске повторного заражения коронавирусом. Они провели исследования, в результате которого выяснили, что у четырех из девяти переболевших COVID со временем уменьшается количество антител.

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