Ученые предупредили о риске повторного заражения COVID

У переболевших пациентов снижается количество антител Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У некоторых пациентов, переболевших коронавирусом, со временем снижается число антител. Об этом свидетельствуют исследования анализов пациентов, которые проходили лечение от коронавируса в немецкой клинике Швабинг в конце января.

«По результатам специального теста, проведение которого возможно только в лаборатории с высоким уровнем безопасности, мы наблюдаем сокращение количества нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов», — передает слова главного врача отделения инфекционных болезней клиники Швабинг Клеменса Вендтнера «Комсомольская правда». Ученый уверен: результаты исследования свидетельствуют о том, что переболевшие COVID могут заразиться повторно.

Ранее врач Александр Мясников рассказал, что преодолеть распространение вируса удастся после того, как больше половины жителей России переболеют им. В таком случае у людей появится популяционный иммунитет. При этом глава Минздрава Александр Мурашко отметил, что к нормальной жизни после пандемии россияне смогут вернуться не раньше февраля 2021 года, сообщает «Общественное телевидение России».

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