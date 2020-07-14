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11 июля 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 14 июля. В военном училище произошла вспышка коронавируса, прокуратура проверит действия чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, жилин вячеслав, портрет
Бывший глава Златоуста Вячеслав Жилин будет баллотироваться в горсобрание от партии «За правду!» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-глава Златоуста вновь идет в политику, курсанты заболели коронавирусом, челябинские чиновники могут стать фигурантами уголовного дела, майор-летчик наказан за взятку. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 14 июля — в обзоре URA.RU:

Бывший мэр Златоуста будет баллотироваться в горсобрание

  • Экс-глава Златоуста Вячеслав Жилин будет баллотироваться по округу №17 за мандат депутата горсобрания. Ранее он представлял партию «Единая Россия», но в этот раз идет на выборы от партии «За правду!».
  • В 2019 году Жилин ушел в отставку с поста главы города по требованию губернатора Алексея Текслера.

В Челябинском военном училище произошла вспышка COVID

  • Курсанты Челябинского военного училища штурманов массово заболели коронавирусом и не получают требуемого лечения.
  • По словам источника URA.RU, санчасть переполнена, а лекарства приходится покупать за свой счет.
  • Пресс-служба Центрального военного округа опровергает информацию об отсутствии мест в санчасти.

Чиновниками одного из районов Челябинска заинтересовалась прокуратура

  • Администрации Тракторозаводского района Челябинска грозит уголовное преследование из-за оплаты подрядчику несуществующих работ по благоустройству парка имени Терешковой.
  • Прокуратура считает, что бюджету нанесен ущерб на сумму 1,2 млн рублей.

Майора авиачасти осудили за взятку

  • Заместитель по тылу командира авиационной части майор Андрей Кожевников попытался дать взятку в 100 тысяч рублей сотрудникам ФСБ, чтобы они закрыли дело о краже военного имущества.
  • Челябинский гарнизонный суд присудил офицеру выплатить 210 тысяч рублей в виде штрафа, учитывая наличие маленьких детей, сотрудничество со следствием, участие в боевых действиях и государственные награды.
  • Звание «майор» также оставили за подсудимым.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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