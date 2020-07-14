Бывший глава Златоуста Вячеслав Жилин будет баллотироваться в горсобрание от партии «За правду!» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-глава Златоуста вновь идет в политику, курсанты заболели коронавирусом, челябинские чиновники могут стать фигурантами уголовного дела, майор-летчик наказан за взятку. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 14 июля — в обзоре URA.RU:

Бывший мэр Златоуста будет баллотироваться в горсобрание

Экс-глава Златоуста Вячеслав Жилин будет баллотироваться по округу №17 за мандат депутата горсобрания. Ранее он представлял партию «Единая Россия», но в этот раз идет на выборы от партии «За правду!».

В 2019 году Жилин ушел в отставку с поста главы города по требованию губернатора Алексея Текслера.



В Челябинском военном училище произошла вспышка COVID

Курсанты Челябинского военного училища штурманов массово заболели коронавирусом и не получают требуемого лечения.

По словам источника URA.RU, санчасть переполнена, а лекарства приходится покупать за свой счет.

Пресс-служба Центрального военного округа опровергает информацию об отсутствии мест в санчасти.



Чиновниками одного из районов Челябинска заинтересовалась прокуратура

Администрации Тракторозаводского района Челябинска грозит уголовное преследование из-за оплаты подрядчику несуществующих работ по благоустройству парка имени Терешковой.

Прокуратура считает, что бюджету нанесен ущерб на сумму 1,2 млн рублей.



Майора авиачасти осудили за взятку

Заместитель по тылу командира авиационной части майор Андрей Кожевников попытался дать взятку в 100 тысяч рублей сотрудникам ФСБ, чтобы они закрыли дело о краже военного имущества.

Челябинский гарнизонный суд присудил офицеру выплатить 210 тысяч рублей в виде штрафа, учитывая наличие маленьких детей, сотрудничество со следствием, участие в боевых действиях и государственные награды.

Звание «майор» также оставили за подсудимым.