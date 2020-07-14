Бывший глава Златоуста Вячеслав Жилин будет баллотироваться в горсобрание от партии «За правду!»
Экс-глава Златоуста вновь идет в политику, курсанты заболели коронавирусом, челябинские чиновники могут стать фигурантами уголовного дела, майор-летчик наказан за взятку. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 14 июля — в обзоре URA.RU:
Бывший мэр Златоуста будет баллотироваться в горсобрание
- Экс-глава Златоуста Вячеслав Жилин будет баллотироваться по округу №17 за мандат депутата горсобрания. Ранее он представлял партию «Единая Россия», но в этот раз идет на выборы от партии «За правду!».
- В 2019 году Жилин ушел в отставку с поста главы города по требованию губернатора Алексея Текслера.
В Челябинском военном училище произошла вспышка COVID
- Курсанты Челябинского военного училища штурманов массово заболели коронавирусом и не получают требуемого лечения.
- По словам источника URA.RU, санчасть переполнена, а лекарства приходится покупать за свой счет.
- Пресс-служба Центрального военного округа опровергает информацию об отсутствии мест в санчасти.
Чиновниками одного из районов Челябинска заинтересовалась прокуратура
- Администрации Тракторозаводского района Челябинска грозит уголовное преследование из-за оплаты подрядчику несуществующих работ по благоустройству парка имени Терешковой.
- Прокуратура считает, что бюджету нанесен ущерб на сумму 1,2 млн рублей.
Майора авиачасти осудили за взятку
- Заместитель по тылу командира авиационной части майор Андрей Кожевников попытался дать взятку в 100 тысяч рублей сотрудникам ФСБ, чтобы они закрыли дело о краже военного имущества.
- Челябинский гарнизонный суд присудил офицеру выплатить 210 тысяч рублей в виде штрафа, учитывая наличие маленьких детей, сотрудничество со следствием, участие в боевых действиях и государственные награды.
- Звание «майор» также оставили за подсудимым.
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