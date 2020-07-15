14 июля 2020

Россиянам посоветовали всегда носить маски

© Служба новостей «URA.RU»
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Маски стоит носить не только во время пандемии COVID-19, считают медики Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Маски препятствуют распространению вирусов, поэтому носить их стоит при любом риске заболевания, а не только во время пандемии коронавируса. С таким заявлением выступила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Их нужно носить, пока сохраняется риск инфицирования, что относится не только к коронавирусной инфекции. Я не рекомендую ждать какой-то даты [когда их можно будет перестать носить]», — заявила она ТАСС.

В настоящее время общество беспокоит только риск заражения COVID-19, однако осенью наступит сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ, напомнила врач. Носить маски нужно в местах скопления людей, при контактах с больными и возможными носителями заболеваний в периоды распространения любых инфекций, заключила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин называл дату окончания действия масочного режима в столице России, напоминает агентство Nation News. Так, москвичи смогли не использовать маски вне дома с 13 июля, пишет «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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