Россиянам посоветовали всегда носить маски

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин называл дату окончания действия масочного режима в столице России, напоминает агентство Nation News . Так, москвичи смогли не использовать маски вне дома с 13 июля, пишет « Дни.ру ».

В настоящее время общество беспокоит только риск заражения COVID-19, однако осенью наступит сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ, напомнила врач. Носить маски нужно в местах скопления людей, при контактах с больными и возможными носителями заболеваний в периоды распространения любых инфекций, заключила она.

«Их нужно носить, пока сохраняется риск инфицирования, что относится не только к коронавирусной инфекции. Я не рекомендую ждать какой-то даты [когда их можно будет перестать носить]», — заявила она ТАСС.

Маски препятствуют распространению вирусов, поэтому носить их стоит при любом риске заболевания, а не только во время пандемии коронавируса. С таким заявлением выступила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Маски стоит носить не только во время пандемии COVID-19, считают медики Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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