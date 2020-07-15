Россиянам посоветовали всегда носить маски

Маски препятствуют распространению вирусов, поэтому носить их стоит при любом риске заболевания, а не только во время пандемии коронавируса. С таким заявлением выступила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
«Их нужно носить, пока сохраняется риск инфицирования, что относится не только к коронавирусной инфекции. Я не рекомендую ждать какой-то даты [когда их можно будет перестать носить]», — заявила она ТАСС.
В настоящее время общество беспокоит только риск заражения COVID-19, однако осенью наступит сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ, напомнила врач. Носить маски нужно в местах скопления людей, при контактах с больными и возможными носителями заболеваний в периоды распространения любых инфекций, заключила она.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин называл дату окончания действия масочного режима в столице России, напоминает агентство Nation News. Так, москвичи смогли не использовать маски вне дома с 13 июля, пишет «Дни.ру».
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