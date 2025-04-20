В ПСБ рассказали о самой популярной у россиян монете

Золотая монета «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей стала самой популярной среди россиян по итогам первых месяцев 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе банка ПСБ.
«Наиболее востребованной остается золотая монета „Георгий Победоносец“ номиналом 50 рублей», — рассказали в ПСБ в беседе РИА Новости. В марте розничные клиенты банка приобрели около 10 тысяч золотых монет, что соответствует совокупному объему покупок за январь-февраль. В банке также сообщили, что за весь 2024 год клиенты приобрели более 80 тысяч инвестиционных монет.
В банке спрогнозировали, что на фоне положительной динамики цен на золото до конца года может вырасти спрос на инвестиционные инструменты из драгоценных металлов. По оценке аналитиков банка, динамика мировых цен на золото объясняется растущим спросом на драгметалл со стороны центральных банков разных стран: только в 2024 году объем приобретенного ими физического золота превысил 1000 тонн.
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