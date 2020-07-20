19 июля 2020

Пумпянскому разрешили начать стройку деревни Универсиады-2023

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, пумпянский дмитрий
Строительство объектов Универсиады-2023 будет вестись на сложных с геологической точки зрения участках Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Строительство деревни летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге начнется с общежития №1. Свердловское управление государственной экспертизы по итогам анализа проектной документации разрешило «Синаре-Девелопмент» (часть «Группы Синара», принадлежащей миллиардеру Дмитрию Пумпянскому) начать работы.

«Для обеспечения строительства по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий первого объекта в границах будущей студенческой деревни Универсиады-2023 уральские эксперты выдали положительное заключение госэкспертизы, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости», — сообщили в пресс-службе управления госэкспертизы.

Начальник свердловского управления государственной экспертизы Наталья Серегина отметила, что строителям объектов Универсиады в крайне сжатые сроки необходимо запроектировать целый ряд разноплановых зданий. «При этом застройщику в последующем еще предстоит реализовать согласованные проекты на практике. Безусловно, это сложно, но крайне интересно и налагает на всех нас большую ответственность», — подчеркнула она.

Уже известно, что деревня Универсиады будет состоять из комплекса общежитий, состоящего из пяти отдельно стоящих зданий и объектов инфраструктуры. Общежитие №1 будет представлять собой отдельно стоящее здание из трех сгруппированных корпусов (А, Б, В) этажностью от 10 до 14 этажей. Спортсмены и их тренеры во время Универсиады будут жить в двухместных жилых блоках, в которых будут комната, прихожая, кухня-ниша и совмещенный санузел.

Строительство объектов Универсиады-2023 будет вестись на сложных с геологической точки зрения участках. По данным управления госэкспертизы, для освоения территории планируется убрать и заменить непригодный для строительства грунт (сапропель, торф), а дренажная система позволит сохранить установившийся уровень грунтовых вод, что помешает непрогнозируемой осадке территории.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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