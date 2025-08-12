Депутат устроил в Екатеринбурге акцию за введение нового сбора с кикшерингов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мероприятие «Лето с РМК» в саду ГЦСИ. Екатеринбург , самокаты, яндекс go
В поддержку акции «Самокатного сбора» горожан просили оставлять подписи Фото:

В Екатеринбурге депутат заксобрания Свердловской области Рант Краев от партии «Новые люди» устроил акцию в поддержку законопроекта «Самокатного сбора». Инициатива предлагает брать налог с кикшерингов, чтобы на эти деньги строить и ремонтировать сети велодорожек. Об этом сообщили в пресс-службе «Новых людей».

«Речь не о запрете электросамокатов. Мы предлагаем закрепить ответственность бизнеса за безопасность на улицах. Зарабатывать можно, но при этом необходимо создавать комфортные условия как для пешеходов, так и для самокатчиков», — объяснил Краев.

Помимо столицы Урала, акция в поддержку закона проходит во всех городах России. Ее запустили однопартийцы Краева, которые внесли законопроект в Госдуму. В Екатеринбурге в поддержку этой инициативы раздавали флаеры, устанавливали мобильные стенды и собирали подписи в центре города. Подписи будут собирать до конца августа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге депутат заксобрания Свердловской области Рант Краев от партии «Новые люди» устроил акцию в поддержку законопроекта «Самокатного сбора». Инициатива предлагает брать налог с кикшерингов, чтобы на эти деньги строить и ремонтировать сети велодорожек. Об этом сообщили в пресс-службе «Новых людей». «Речь не о запрете электросамокатов. Мы предлагаем закрепить ответственность бизнеса за безопасность на улицах. Зарабатывать можно, но при этом необходимо создавать комфортные условия как для пешеходов, так и для самокатчиков», — объяснил Краев. Помимо столицы Урала, акция в поддержку закона проходит во всех городах России. Ее запустили однопартийцы Краева, которые внесли законопроект в Госдуму. В Екатеринбурге в поддержку этой инициативы раздавали флаеры, устанавливали мобильные стенды и собирали подписи в центре города. Подписи будут собирать до конца августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...