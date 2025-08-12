Депутат устроил в Екатеринбурге акцию за введение нового сбора с кикшерингов

В Екатеринбурге депутат заксобрания Свердловской области Рант Краев от партии «Новые люди» устроил акцию в поддержку законопроекта «Самокатного сбора». Инициатива предлагает брать налог с кикшерингов, чтобы на эти деньги строить и ремонтировать сети велодорожек. Об этом сообщили в пресс-службе «Новых людей».
«Речь не о запрете электросамокатов. Мы предлагаем закрепить ответственность бизнеса за безопасность на улицах. Зарабатывать можно, но при этом необходимо создавать комфортные условия как для пешеходов, так и для самокатчиков», — объяснил Краев.
Помимо столицы Урала, акция в поддержку закона проходит во всех городах России. Ее запустили однопартийцы Краева, которые внесли законопроект в Госдуму. В Екатеринбурге в поддержку этой инициативы раздавали флаеры, устанавливали мобильные стенды и собирали подписи в центре города. Подписи будут собирать до конца августа.
