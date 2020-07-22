21 июля 2020

В РФ намерены разработать увеличенную версию Sukhoi Superjet

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, самолет, маски, пилот, эпидемия, летчик, авиация, сухой суперджет, экипаж самолета, суперджет, защитные маски
Изучаются различные варианты размерности: на 115, 120, 125, 130 и 140 мест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует разработать увеличенную версию самолета Sukhoi SuperJet 100. Об этом сообщили два человека, близких к корпорации, а также два федеральных чиновника.

«Изучаются различные варианты размерности: на 115, 120, 125, 130 и 140 мест в одноклассной компоновке», — передают слова источников «Ведомости».

Отмечается, что Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского по заказу ОАК уже моделирует технические показатели лайнера и его поведение при увеличении вместимости до разного количества кресел. Старт проекта по разработке увеличенной версии возможен только через несколько лет — после того, как ОАК создаст так называемый самолет SSJ100 new. «Проект самолета на 130 кресел нужен сегодня. Но к моменту его возможного появления рынок может поменяться и такая размерность не пригодится — в авиастроении нужно смотреть на тренды будущего, а не текущие потребности. А так как рынки сейчас лимитированы, то лучше сосредоточиться на улучшении, в том числе ремоторизации, текущей версии SSJ100», — считает президент «Utair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

В конце декабря стало известно, что на разработку самолета Superjet New Минпромторг направит дополнительные 15 млрд рублей на проектирование самолета Superjet New. До этого в мае министерство уже выделяло 3,5 млрд рублей на первый этап проектных работ.

В последнее время появлялось много сообщений о неисправностях в SSJ-100. В мае 2019 года такой самолет загорелся во время экстренной посадки в аэропорту «Шереметьево», в результате чего погиб 41 человек, напоминает «Национальная служба новостей».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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