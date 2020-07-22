Алексей Текслер дал мэрам особые вводные из-за коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от глав городов и районов усилить работу по проверке организаций, оказывающих услуги населению. Речь идет о проверке на соблюдение мер профилактики и защиты от коронавируса, причем в первую очередь чиновникам надо обратить внимание на рестораны. Такие поручения Текслер дал во время координационного совещания, проходившего в режиме ВКС 22 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.

«Мы видим по тому же Челябинску, после открытия ресторанов практически в каждом заведении были обнаружены нарушения. Если такие нарушения будут продолжаться, мы будем вынуждены отдельные заведения закрывать, — заявил Текслер. — В первую очередь это делается в интересах наших жителей, чтобы болезнь, которая по-прежнему опасна, не распространялась. Чтоб мы с каждым днем чувствовали себя уверенней и переходили к обычной жизни». Проследить за тем, чтобы заведения соблюдали все требования Роспортребнадзора, должны главы на местах.

16 июля Текслер ослабил ряд ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19. Если раньше работали только летние кафе, то теперь разрешили открыться ресторанам, барам, столовым и другим предприятиям общепита. Также была возобновлена работа бань, спа-салонов, соляриев и аттракционов в парках. При этом от владельцев заведений потребовали, чтобы они обеспечили безопасность клиентов, с соблюдением социальной дистанции и обязательным ношением масок сотрудниками. В первые же два дня после открытия ресторанов в Челябинске было составлено 11 протоколов из-за нарушений требования Роспотребнадзора.