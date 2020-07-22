21 июля 2020

Челябинский губернатор отправил мэров в рестораны. Там они будут бороться с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Алексея Текслера в медицинской маске по коронавирусу. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер дал мэрам особые вводные из-за коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от глав городов и районов усилить работу по проверке организаций, оказывающих услуги населению. Речь идет о проверке на соблюдение мер профилактики и защиты от коронавируса, причем в первую очередь чиновникам надо обратить внимание на рестораны. Такие поручения Текслер дал во время координационного совещания, проходившего в режиме ВКС 22 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.

«Мы видим по тому же Челябинску, после открытия ресторанов практически в каждом заведении были обнаружены нарушения. Если такие нарушения будут продолжаться, мы будем вынуждены отдельные заведения закрывать, — заявил Текслер. — В первую очередь это делается в интересах наших жителей, чтобы болезнь, которая по-прежнему опасна, не распространялась. Чтоб мы с каждым днем чувствовали себя уверенней и переходили к обычной жизни». Проследить за тем, чтобы заведения соблюдали все требования Роспортребнадзора, должны главы на местах.

16 июля Текслер ослабил ряд ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19. Если раньше работали только летние кафе, то теперь разрешили открыться ресторанам, барам, столовым и другим предприятиям общепита. Также была возобновлена работа бань, спа-салонов, соляриев и аттракционов в парках. При этом от владельцев заведений потребовали, чтобы они обеспечили безопасность клиентов, с соблюдением социальной дистанции и обязательным ношением масок сотрудниками. В первые же два дня после открытия ресторанов в Челябинске было составлено 11 протоколов из-за нарушений требования Роспотребнадзора.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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