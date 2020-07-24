Полиция просит челябинцев опознать тело самоубийцы

Тело погибшего нашли в лесополосе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в лесополосе на улице Звенигородская найден труп мужчины с признаками суицида. Полиция не может установить личность погибшего. Управление уголовного розыска ГУ МВД по региону 24 июля попросило граждан помочь опознать тело.

«Погибшему: на вид 50-65 лет, рост 165 см., среднего телосложения, волосы с проседью, имел лобные залысины. Был одет: кепка черная из кожзаменителя, утепленная, куртка кожаная, черная на молнии, черный вязанный свитер, рубашка серая в полоску, джинсы черные, ботинки коричневые», — говорится в сообщении.

Среди особых примет: шрам на левой брови, шрам на левой щеке, крупная родинка на левой щеке. Граждан, чей близкий или знакомый пропал без вести, а его приметы совпадают с теми, что указаны в сообщении, просят сообщить об этом в полицию.