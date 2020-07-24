23 июля 2020

Полиция просит челябинцев опознать тело самоубийцы

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на челябинских муниципальных кладбищах во время родительского дня. Челябинск, днд, полиция
Тело погибшего нашли в лесополосе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в лесополосе на улице Звенигородская найден труп мужчины с признаками суицида. Полиция не может установить личность погибшего. Управление уголовного розыска ГУ МВД по региону 24 июля попросило граждан помочь опознать тело.

«Погибшему: на вид 50-65 лет, рост 165 см., среднего телосложения, волосы с проседью, имел лобные залысины. Был одет: кепка черная из кожзаменителя, утепленная, куртка кожаная, черная на молнии, черный вязанный свитер, рубашка серая в полоску, джинсы черные, ботинки коричневые», — говорится в сообщении.

Среди особых примет: шрам на левой брови, шрам на левой щеке, крупная родинка на левой щеке. Граждан, чей близкий или знакомый пропал без вести, а его приметы совпадают с теми, что указаны в сообщении, просят сообщить об этом в полицию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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