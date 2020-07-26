По мнению экспертов, в России может быть более пяти волн COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 26 июля, — 228-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 138-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В ВОЗ фиксируют второй день подряд рекордные показатели по новым случаям заражения коронавирусом. За прошедшие сутки зарегистрировано 257 411 новых случаев COVID. Число зараженных по всему миру превысило отметку в 16 миллионов человек. Согласно coronavirus-monitor.ru, выздороветь удалось уже 9 912 312 пациентам (+189 249). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 649 535 человек (+5 707).

Страной-лидером по количеству зараженных остаются США, где диагноз COVID-19 поставлен уже 4 315 709 американцу. Следом идет Бразилия с 2 396 434 случаем заражения. Тройку лидером замыкает Индия, там заболели 1 385 494 человек. Россия занимает четвертое место — 806 720 инфицированных.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Вакцинация от COVID-19 в России будет добровольной, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он также посоветовал гражданам сделать прививки от гриппа и пневмококка до наступления сезона простуд. Это позволит укрепить организм во время пандемии. РФ подала заявку на тендер ВОЗ на поставку вакцины от COVID-19. В конкурсе будет участвовать Центр им. М.П. Чумакова.

Создан миниатюрный прибор, который позволяет практически моментально обнаруживать у пациентов коронавирус или следы антител. Устройство состоит из тончайших проводников и покрыто слоем золота. Результаты теста пациент может получить через специальное мобильное приложение.

Коронавирус в России

За прошедшие сутки в России выявлен 5 871 новый случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии в России подтверждено 806 720 случаев заражения. При этом выздоровело 597 140 россиян, скончались 13 192 человека. Коронавирусная инфекция негативно влияет на весь организм человека. Чтобы ускорить восстановление после болезни, необходимо следовать трем основным рекомендациям — следить за питанием, уделять время физическим нагрузкам и в целом вести здоровый образ жизни.

Из-за того, что в РФ активно продолжает развиваться первая волна коронавируса, вторая волна может наступить позже осени. Однако за новой волной могут последовать еще более пяти волн COVID-19. При этом ассоциация компаний розничной торговли разработала правила работы торговых компаний на случай второй волны коронавируса. В торговом зале смогут находиться сотрудники только в средствах индивидуальной защиты. Предполагается более частая обработка торгового зала и поверхностей в нем.

Страны Европы будут готовы открыть границы с Россией, когда заболеваемость коронавирусом в РФ снизится в два раза. А пока возобновить авиасообщение с Россией хочет Таджикистан.

В Екатеринбурге простились с министром агропромышленного комплекса и потребрынка Свердловской области Дмитрием Дегтяревым, который болел коронавирусом и умер 22 июля. Ситуация с COVID на Урале напряженная. В Свердловской области выросло число умерших среди больных коронавирусом. Из-за этого жители Екатеринбурга рискуют остаться без Дня города. 15 августа городу исполнится 297 лет, однако формат мероприятия до сих пор остается под вопросом. Что же будет с Днем города и стоит ли вообще его проводить — выясним и поспорим в стриме на youtube-канале URA.RU 27 июля в 12:00 (время местное).

Коронавирус в мире

Ученые из Лиссабона создали маску, убивающую коронавирус. Она является многоразовой. При этом главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что ношение обычной маски снижает риск передачи коронавируса COVID-19 на 50-80%.

Ученые узнали причину утраты обоняния при COVID-19. Изменения в обонянии пациентов связаны с воздействием на работу поддерживающих клеток. Это говорит о том, что в большинстве случаев коронавирус не приводит к серьезному и постоянному повреждению нервных сетей, полная потеря обоняния человеку не грозит.