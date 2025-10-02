В России обрушились продажи смартфонов

В России сократились продажи смартфонов почти на четверть
В России сократились продажи смартфонов почти на четверть

Продажи смартфонов в России в третьем квартале 2025 года сократились почти на четверть. Об этом сообщили крупнейшие продавцы гаджетов.

«Динамика связана с охлаждением потребительского спроса на фоне привлекательных ставок по депозитам и сокращения объемов банковского кредитования, а также со смещением среднего чека в сторону более доступных моделей», — приводят слова продавцов «Известия».

Отмечается, что лидером по числу проданных смартфонов в России стал бренд Xiaomi: его доля на рынке составила 21%. Однако по выручке на первом месте осталась Apple (24%), за ней следует Samsung (23%). Аналитики отмечают, что россияне все чаще выбирают бюджетные устройства, а спрос на дорогие модели заметно снизился.

Ранее сообщалось, что после анонса новой линейки iPhone 17 россияне продолжали активно покупать предыдущие модели, в частности, iPhone 16 Plus, стоимость которого за год снизилась почти вдвое. Несмотря на появление новых устройств, наибольшим спросом пользовались флагманские модели iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro, что отражает продолжающийся интерес к продукции Apple на российском рынке.

