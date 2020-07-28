После реорганизации больниц, город может получить приятный бонус — сотни квартир Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нижневартовске будет создан один из самых крупных медицинских холдингов региона. Три местные больницы («Нижневартовская окружная клиническая больница», «Нижневартовская окружная больница №2» и «Нижневартовская городская больница») объединятся в одну. При этом поста главного врача Нижневартовской окружной больницы №2 лишится Илья Салманов. Эту информацию URA.RU подтвердил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

«Полагаю, что опыт Ильи Фармановича пригодится системе здравоохранения и он сможет продолжить работу в создаваемом учреждении на руководящих постах. Возглавит же объединенную больницу Алексей Сатинов, нынешний главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы», — добавил Добровольский.

По его словам, после объединения основные госпитальные и терапевтические мощности сосредоточатся на базе возводимой в городе многопрофильной больницы окружного значения на 1100 коек. Туда же перейдут работать и большинство специалистов создаваемого медицинского холдинга. Но самое крупное изменение коснется «Нижневартовской окружной больницы №2», которая сейчас расположена в девятиэтажном доме. По планам департамента здравоохранения, после капитального ремонта здание можно будет вернуть в жилой фонд. Также Добровольский считает, что реорганизация позволит оптимизировать расходы на обслуживание системы здравоохранения, как минимум за счет того, что все лечебные учреждения будут управляться одной администрацией.

Ранее URA.RU писало, что во время проектирования центральной окружной больницы Нижневартовска на 1100 коек разработчики не спроектировали склад для медикаментов и оборудования. И это учитывая, что крупнейший в Югре долгострой начали возводить еще в 2008 году.