Краевой избирком завершил прием документов кандидатов на пост губернатора Пермского края
Завершился прием документов в избирком — в крае отменены сентябрьские концерты — на дорогах региона установили системы видеофиксации — в регионе выросло количество самозанятых. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 30 июля — в обзоре URA.RU:
Пермский избирком завершил прием документов от кандидатов на пост губернатора края
- Избирком региона 29 июля завершил прием документов от претендентов на должность главы региона. Три кандидата из тех, кто ранее собирался выдвигаться, выбыли из борьбы за кресло губернатора. Ими стали: Андрей Михеев, выдвинутый партией «РОТ Фронт», а также самовыдвиженцы Павел Панков и Филипп Чернышев. Таким образом, на пост главы края претендуют пять человек.
- В последний день документы успел подать владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, который является основным соперником врио губернатора края Дмитрия Махонина на кресло губернатора.
- По информации избиркома, у Репина больше всего средств на избирательную кампанию — на его спецсчете находится 50 млн рублей.
- Ранее Дмитрий Махонин и Александр Репин провели официальную встречу, где обсудили передачу школы, построенную холдингом Репина, в муниципальную собственность.
Сентябрьские концерты в регионе отменены
- В Перми отменили некоторые концерты, запланированные на сентябрь. Концертные агентства во второй раз решили отменить или перенести часть мероприятий из-за ограничений.
В Пермском крае установили камеры на дорогах для борьбы с «черными лесорубами»
- Пермский край стал первым регионом на Урале, где установили комплексы фотовидеофиксации, которые помогут отслеживать черных лесорубов и контролировать качество дорожного полотна.
Количество самозанятых резко выросло
- В Пермском крае число самозанятых граждан за полтора месяца выросло на 42%. На 1 июля этого года были зарегистрированы 12,8 тысяч человек. А в марте были зафиксированы лишь 5,25 тысяч самозанятых.
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