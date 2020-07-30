29 июля 2020
28 июля 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 30 июля. Три кандидата в губернаторы вышли из гонки, в регионе снова отменяют массовые мероприятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы губернатора в Пермском крае. Пермь
Краевой избирком завершил прием документов кандидатов на пост губернатора Пермского края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Завершился прием документов в избирком — в крае отменены сентябрьские концерты — на дорогах региона установили системы видеофиксации — в регионе выросло количество самозанятых. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 30 июля — в обзоре URA.RU:

Пермский избирком завершил прием документов от кандидатов на пост губернатора края

В Пермском крае установили камеры на дорогах для борьбы с «черными лесорубами»


Количество самозанятых резко выросло

  • В Пермском крае число самозанятых граждан за полтора месяца выросло на 42%. На 1 июля этого года были зарегистрированы 12,8 тысяч человек. А в марте были зафиксированы лишь 5,25 тысяч самозанятых.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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