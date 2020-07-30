Кризис в туристической отрасли уничтожит до трети всех участников рынка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Предстоящее открытие продаж туров в Турцию и Танзанию, а также открытие границ между Россией и Великобританией окажет минимальное воздействие на туристический бизнес ХМАО. Такое мнение высказали представители сразу нескольких туристических агентств региона, а по мнению директора нижневартовской туристско-транспортной корпорации «Спутник» Василия Сочилина, треть турфирм не доживут и до конца года.

«Короткий ответ на вопрос — спасет ли турбизнес открытая Турция и Танзания — „нет“. Ближайшие два-три туристических месяца не покроют убытки, нанесенные отрасли фактически с марта. Была небольшая надежда на то, что будут работать детские лагеря и санатории, но, увы, и она не оправдалась. Сейчас выживают только те, кто кое-как работает с корпоративными клиентами, продает билеты, но туристов из ХМАО практически нет», — говорит Сочилин.

Журналист URA.RU попытался связаться более чем с 15 туристическими агентствами по всему ХМАО, но большинство из них заявили, что пока не могут дать точную информацию о том, будут ли они работать через неделю, а в некоторых заявили, что закрылись. Как, например, туристическая компания «Skyland». Ее бывший сотрудник Артур Маратов рассказал, что крупные проблемы начались в мае. Сначала часть сотрудников была переведена на удаленку, а потом и вовсе уволена, а фирма закрыла филиалы по всей стране. «Сейчас заявок по загранице почти нет. Люди пытаются вернуть деньги за купленные еще зимой путевки, но деньги мало кто возвращает, предлагая взамен отдых по стране или с переносом на будущий год», — рассказывает Маратов.

Сочилин в свою очередь добавляет, что хорошо, если туристический бизнес оживет в следующем году, но пока ситуация не вызывает у него оптимизма. «Многое будет зависеть от того, как отдохнут туристы сейчас на юге нашей страны. Если по их возвращении в регионах снова начнутся вспышки коронавируса, то никакие прогнозы делать нельзя вообще. По моим ощущениям, нынешняя ситуация приведет к закрытию не менее трети всех турагентств», — считает он.

Ранее URA.RU писало, что на фоне новостей о том, что россиянам разрешили вылеты в Турцию, Танзанию и Великобританию, на курортах Турции выросла стоимость путевок. Сейчас в бюджетном сегменте цены на отдых в Турции сравнимы или чуть выше прошлогодних, а в дорогом и среднем сегменте туры в эту страну подорожали на 10% и выше.