Обсерватор в гостинице Валерия Савельева работает с середины весны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Горздрав Екатеринбурга заключил с компанией «Форсаж-тур» (управляет «AVS Отелем», принадлежащим инвестиционной компании AVS Group депутата свердловского Заксобрания Валерия Савельева) контракт на размещение больных коронавирусом в легкой и бессимптомной формах. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, до конца года гостиница, предоставляющая 140 обсервационных койко-мест, получит 9,6 миллиона рублей.

Этот контракт — не первый с начала пандемии COVID-19 для «AVS Отеля». За размещение больных коронавирусом на базе гостиницы власти в апреле заплатили 8,6 миллиона рублей, в мае — 8,75 миллиона, в июне — 9,5 миллиона рублей и столько же — в июле. Выяснить, сколько человек размещено в обсерваторе в «AVS Отеле», на момент публикации не удалось: вице-президент AVS Group Андрей Станкевич обещал предоставить эти данные позднее.

Как писало URA.RU обсерваторы для больных на базе гостиниц в Екатеринбурге начали появляться в апреле, к июлю места в большинстве из них освободились. По информации агентства, на одном из последних городских штабов по борьбе с коронавирусом, обсуждалось постепенное заполнение обсерваторов за счет бессимптомных горожан, проходящих лечение на дому. По последним данным, в Свердловской области шестой день наблюдается снижение числа больных COVID-19 (за последние сутки прирост составил 182 случая).