03 августа 2020

Свердловский депутат снова заработал на коронавирусе. Деньги получит из бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, савельев валерий
Обсерватор в гостинице Валерия Савельева работает с середины весны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Горздрав Екатеринбурга заключил с компанией «Форсаж-тур» (управляет «AVS Отелем», принадлежащим инвестиционной компании AVS Group депутата свердловского Заксобрания Валерия Савельева) контракт на размещение больных коронавирусом в легкой и бессимптомной формах. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, до конца года гостиница, предоставляющая 140 обсервационных койко-мест, получит 9,6 миллиона рублей.

Этот контракт — не первый с начала пандемии COVID-19 для «AVS Отеля». За размещение больных коронавирусом на базе гостиницы власти в апреле заплатили 8,6 миллиона рублей, в мае — 8,75 миллиона, в июне — 9,5 миллиона рублей и столько же — в июле. Выяснить, сколько человек размещено в обсерваторе в «AVS Отеле», на момент публикации не удалось: вице-президент AVS Group Андрей Станкевич обещал предоставить эти данные позднее.

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Как писало URA.RU обсерваторы для больных на базе гостиниц в Екатеринбурге начали появляться в апреле, к июлю места в большинстве из них освободились. По информации агентства, на одном из последних городских штабов по борьбе с коронавирусом, обсуждалось постепенное заполнение обсерваторов за счет бессимптомных горожан, проходящих лечение на дому. По последним данным, в Свердловской области шестой день наблюдается снижение числа больных COVID-19 (за последние сутки прирост составил 182 случая).

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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