Засекреченные по постановлению правительства России акционеры Машиностроительного завода имени Калинина (МЗИК) по итогам 2019 года получат 528 млн рублей. Решение о выплате дивидендов по акциям предприятия было принято на годовом общем собрании акционеров 30 июля.
«Общий размер начисленных доходов по ценным бумагам эмитента, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска: общий размер дивидендов по обыкновенным акциям — 317 млн рублей, общий размер дивидендов по привилегированным акциям — 211,4 млн рублей», — говорится в сообщении. Число и бенефициары завода, которые получат выплаты, не называются.
Список аффилированных лиц МЗИКа не раскрывается на основании статьи Федерального закона «О ценных бумагах» и постановления правительства РФ «О возможности раскрытия эмитентами информации в ограниченном составе». Среди оснований — в отношении предприятия действуют ограничительные меры (санкции) или общество работает с банком по гособоронзаказу. Канада в 2014 году вводила санкции против ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина».
Ранее аудиторы МЗИКа сообщали, что изменения в российском законодательстве могут негативно повлиять на хозяйственную деятельность предприятия. Также в отчете сообщалось, что руководство завода «предпринимает меры по поддержанию экономической устойчивости в данных условиях».
Машиностроительный завод имени Калинина расположен в Екатеринбурге. Он производит зенитно-ракетной системы С-300В и комплексы «БУК-M1». В дивизионе гражданской продукции предприятие занимается выпуском вакуумных тротуароуборочных машин и электропогрузчиков.
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