Глава пермских армян запретил провоцировать азербайджанцев

Глава «Центра армянской культуры Пермского края», депутат краевого парламента Вагаршак Сарксян обратился к армянам, проживающим на территории края. Он попросил их, чтобы те не провоцировали в интернете конфликт с азербайджанцами. Об этом Сарксян рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU, подчеркнув, что речь, в первую очередь, идет об армянской молодежи.
Так он ответил на вопрос о том, возможны ли на территории Пермского края провокации со стороны представителей армянской и азербайджанской диаспор на фоне обострения Карабахского конфликта. «Я всем запретил, чтобы что-либо писали, давали какие-либо комментарии. Потому что это (информацию, — ред.) каждый интерпретировать может по-своему. Один может быть и написал что-то из благих намерений, а другой в этом увидел какую-то непонятную историю. В итоге начинается взаимная неприязнь», — заявил Сарксян.
Он также исключил вероятность возникновения каких-либо конфликтов в регионе с участием армян и азербайджанцев. Также Сарксян назвал проживающих в крае азербайджанцев «своими друзьями». Депутат заявил, что несколько дней назад провел встречу с «местными аксакалами», на которой обсудил отношения между диаспорами.
Ситуацию держит на контроле и местное управление ФСБ, отметил Сарксян. Силовики, по его словам, попросили глав диаспор, «чтобы все было под контролем». URA.RU писало о том, что управления ФСБ в регионах получили распоряжение усилить контроль за деятельностью национальных диаспор. Причиной послужило обострение армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе и последовавшие за ним протестные акции в Москве.
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