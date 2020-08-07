Бизнес не сможет оплатить аренду после карантина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Владельцы фитнес-центров в сентябре—октябре могут принять решение о прекращении работы, заявили URA.RU участники рынка. Причиной станет тяжелое финансовое положение после карантина по коронавирусу и необходимость оплаты аренды после отсрочки.

«Прогнозы о банкротстве фитнес-центров в сентябре—ноябре имеют под собой основание, потому что все отсрочки [по арендным платежам] до октября, и компании с мощной закредитованностью должны будут начать отдавать долги, а денег в октябре еще не будет», — сообщил URA.RU владелец сети фитнес-центров «Powerhouse Gym — Екатеринбург» Антон Гиренко-Коцуба.

По данным президента Союза операторов фитнес-индустрии Свердловской области Романа Вальчука, на снижение арендной ставки на 3-4 месяца фактического простоя согласились пойти до 70% арендодателей, при этом платеж был в среднем сокращен на 40-50%. «Постановление правительства и федеральный закон [принятые для поддержки бизнеса во время коронавируса] позволяют нам отсрочить платежи и попросить скидку, но обязанности давать скидку [у арендодателя] нет. А отсрочка формирует долг», — резюмировал Вальчук.

В Свердловской области до начала пандемии действовало более 130 фитнес-клубов, которые обслуживали 120 тысяч клиентов ежемесячно. По данным профильного Союза, в индустрии работало более 10 тысяч человек, а годовой оборот предприятий составлял более 5 млрд рублей. Деятельность фитнес-клубов была приостановлена с 28 марта по 19 июня 2020 года из-за пандемии коронавируса.