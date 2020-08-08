Киев назвал два условия для возобновления подачи воды в Крым

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак назвал условия, при который Киев может возобновить поставку воды в Крым. Заявление прозвучало в эфире телеканала «Эспрессо TV».
По его словам, российской стороне нужно официально обратиться к властям Украины по вопросу восстановления водоснабжения. «Если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить», — сказал Грымчак. При выполнении этих двух условий страны смогут начать обсуждать, сколько будет стоить вода.
Большую часть потребностей полуострова в пресной воде (85%) раньше обеспечивал Северо-Крымский канал. После воссоединения республики с Россией в 2014 году, подача воды была полностью прекращена. Проблему удалось решить бурением новых артезианских скважин, а центральные и южные районы обеспечиваются водой из естественных водохранилищ.
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