08 августа 2020

Киев назвал два условия для возобновления подачи воды в Крым

© Служба новостей «URA.RU»
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Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, набережная, крым, севастополь, бухта, памятник погибшим кораблям
Украина восстановит подачу воды в Крым после признания Москвы факта оккупации полуострова Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак назвал условия, при который Киев может возобновить поставку воды в Крым. Заявление прозвучало в эфире телеканала «Эспрессо TV».

По его словам, российской стороне нужно официально обратиться к властям Украины по вопросу восстановления водоснабжения. «Если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить», — сказал Грымчак. При выполнении этих двух условий страны смогут начать обсуждать, сколько будет стоить вода.

Большую часть потребностей полуострова в пресной воде (85%) раньше обеспечивал Северо-Крымский канал. После воссоединения республики с Россией в 2014 году, подача воды была полностью прекращена. Проблему удалось решить бурением новых артезианских скважин, а центральные и южные районы обеспечиваются водой из естественных водохранилищ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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