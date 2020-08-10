Протестующие в Бейруте добились отставки правительства страны

Правительство Ливано уходит в отставку в полном составе. Об этом заявил премьер-министр Ливана Хасан Диаб в ходе своего обращения к населению страны.
«Мы хотим открыть двери к национальному спасению нашей родины. Я заявляю сегодня об отставке этого правительства», — цитирует его RT.
По его словам, «система коррупции оказалась сильнее ливанского государства». Кроме того, по словам Диаба, представители предыдущей власти «развернули травлю правительства и настроили против него народ». Он подчеркнул, что в порту Бейрута «взорвалось последствие коррупции в стране».
Крупный взрыв в морском порту Бейрута произошел 4 августа. Погибли 150 человек, пострадали около пяти тысяч. Министр внутренних дел Ливана Мохаммед Фехми заявил, что взорвалась аммиачная селитра. Одним из погибших был генсекретарь оппозиционной партии Катаиб Назара Наджаряна. На похоронах лидер партии Сами Жмайель выступил против правительства Ливана. После этого в Бейруте начались митинги, которые переросли в массовые беспорядки. В ходе протестов пострадали 490 человек.
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